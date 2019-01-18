最高行政法院駁回黨產會抗告 國民黨：黨產會已無法自圓其說

2019-01-18 09:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對最高行政法院昨天駁回黨產會抗告國民黨出售舊黨部大樓（張榮發基金會大樓）追徵11億餘元案，國民黨發言人洪孟楷今日回應，黨產會確實已經到了無法自圓其說的地步，法院從過去到現在的裁定維持一貫見解，要求停止執行，因為這會對於遭執行的財產難於回復，這樣的裁定就是為了保障任何團體的財產權。

他強調，這是憲法賦予所有中華民國國民的權力，黨產會如果不願面對事實，就是藐視憲法、忽視法治。

洪孟楷表示，合法與否絕非一個行政機關黨產會說了算，目前黨產會侵犯國民黨甚深，日後如判決確定黨產會敗訴，這中間過程中社會資源的浪費，是否應該由黨產會委員薪水中扣除？

他說，維護國家資產是全台2千3百萬人共同責任，但絕不是打著正義大旗，實際做對付政敵的操作就是轉型正義，過去九合一選舉人民已經用選票告訴執政黨不要再拼政治，如今一再執迷不悟，看來唯有用選票讓黨產會下架，才能真正地擺脫這種違憲亂紀的惡質鬥爭。

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