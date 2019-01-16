家暴虐童事件頻傳 柯文哲：重點不是肉圓而是社會安全網

2019-01-16 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕近來虐童事件頻傳，如「肉圓爸」毆打妻小、新北市永和區托嬰中心長期施暴，今（16）早又有1歲女童只因打翻奶瓶而被活活打死。對此台北市長柯文哲於臉書發文表示，自己反對每次出事就成立一個專責單位來應付，家暴、虐童的問題應回歸社會安全網處理，「肉圓加不加辣不是重點，重點是有效的社會安全網。」

柯文哲舉例，剛上任時隨機殺人案頻傳，當時找來七個局處（警察局、消防局、教育局、社會局、勞動局、衛生局、民政局）成立跨局處平台，各局處能解決的就在各局處解決，不能解決的就由區長當召集人，每3個月開一次會，在跨局處平台討論問題。並從個案中找出通案的原因，若有政策上需要修正，再由自己親自召開府級會議來處理。

柯文哲指出，過去局處常常分工不合作，後來發現單一局處無法應付很多問題，但透過跨局處的資源卻輕易解決，這兩年下來的確解決不少社會問題。

柯文哲認為，關懷別人不是仁慈，也不是施捨，而是在保護自己。因此為了要讓社會安全網更綿密，我們必須學習美國建立「多管閒事」的文化，遇到問題就通報（例如撥打113保護專線），每個人多關心一點，整個社會就會更安全。

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