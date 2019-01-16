陳思宇志工被綠營打？柯文哲重申：不要使用暴力

2019-01-16 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大同士林區立委補選驚傳暴力事件，「柯家軍」候選人陳思宇昨（15）日至士林拜票，志工竟遭一名自稱綠營支持者的男性打巴掌。對此，台北市長柯文哲特別發文譴責暴力。今（16）早柯文哲受訪又被問及此事，柯文哲表示他沒有其他的指責，但暴力就是不對。

陳思宇於電訪中曾表示，志工在百齡國小前進行爆米花活動，一位30多歲志工被「一個惡意的男性」攻擊右側臉，稱該民眾非常不理性，一直恐嚇大家說「他就是不發1500的那個」、「然後叫他要投別人」、「一直要跟人家講話一直罵人」，大家都很恐慌。

事後陳思宇也哽咽表示，自己可以落選沒有關係，但絕對不可以再有暴力狀況。而柯文哲也於臉書發文力挺：「不管你的立場是什麼，支持的政策是什麼，使用暴力就是不對，更何況是對著手無寸鐵的志工。」

而今日柯文哲接受訪問時被問到，對於陳思宇陣營志工被打，該施暴者稱自己是綠營支持者，外界解讀是綠營所為。對此柯文哲則表示，在社會上發生暴力還是不對，他沒有其他的指責，就是說還是不要用暴力。

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