蘇格蘭議員連署挺小英！對中強加「一國兩制」表遺憾

2019-01-15 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在本月2日發表「告台灣同胞書」，老調重彈「一國兩制」、「九二共識」等議題，在總統蔡英文堅不接受後，蘇格蘭議會友台小組也連署發表聲明支持蔡英文，並針對中國國家主席習近平對台強加「一國兩制」表達遺憾。

外交部今天發布新聞稿指出，蘇格蘭友台小組共同主席多南（James Dornan） 、葛蘭特（Rhoda Grant）與其他友我議員，在本月10日共同連署發表議會聲明，就中國領導人對台強加「一國兩制」表示遺憾，並支持蔡總統有關兩岸關係談話，呼籲兩岸維繫和平。

上述聯署聲明中，對中國領導人宣稱「台灣必須且必然與中國統一」、「台灣須認知台獨將帶來危害」及「不承諾放棄使用武力」等談話表達遺憾，並支持蔡總統所提不接受「一國兩制」的立場，呼籲兩岸和平發展。

外交部表示，「蘇格蘭議會跨黨派友台小組」歷年來對推動台蘇交流不遺餘力，並透過於議會提出動議等方式支持我國際參與及深化雙邊關係，去年支持我國參與聯合國氣候變化綱要公約第24屆締約方大會，也對花蓮地震災情表達慰問與關心。此次動議再次展現蘇格蘭議會議員對我的堅實情誼及支持，外交部也對蘇格蘭議會展現對台的友誼及支持表示誠摯謝意。

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