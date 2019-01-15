管中閔爭議不只一件 赴中兼職北檢還在查

2019-01-15 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕監察院彈劾台大校長管中閔，在擔任國發會主委期間匿名替壹週刊撰寫社論，違反公務員服務法，而管中閔的爭議不只這一件，他曾在去年3月被爆料，自2005年起陸續前往中國的廈門大學等多所大學兼課，違反法律規定。

據本報先前報導，當時有民眾檢舉，管中閔是依法受到管制的涉密離職政務人員，卻在卸任國發會主委後，未經核准，持續到中國兼課，涉及違反《國家機密保護法》。依該法規定，涉密退職政務人員退離職後3年內，如未經核准擅自出境或逾越核准地區者，最重可判2年刑責。據了解，目前北檢仍在調閱、清查資料，待案件釐清是否涉及刑事，再決定是否有必要傳訊管中閔。

後來，北檢又另接獲告發，指出台大校長候選人有兼職和遴選過程公正性問題，恐涉及偽造文書和背信罪，北檢因此去年也以證人身分傳喚5名遴委到案，望深入釐清事實。

當時，北檢的做法被質疑介入大學自治，不過北檢表示，台大校長遴選過程雖有會議記錄，但內容僅簡略記載，為了還原遴選和討論過程，才決定以證人身分訊問遴委召集人、業務主管機關代表、學院代表等人。

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