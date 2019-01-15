國民黨基隆黨部主委鬆口 爭取基隆立委提名

2019-01-15 20:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕接任國民黨基隆市黨部主委9個月又13天的黃希賢，經過深思熟慮後今天傍晚鬆口，近日將召開記者會，投入爭取國民黨基隆市立委提名。

2018年「九合一」地方選舉結果，國民黨在全國22個縣市拿下15席，形勢看好。2020年立委選舉接力登場，基隆只有1席立委，現任民進黨蔡適應力拚連任；國民黨內有意參選人士摩拳擦掌，前議員韓良圻、現任議員呂美玲、藍敏煌均表態參選，海大教授謝立功、民進黨前議員游祥耀也有意再戰。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢去年輔選初試啼聲一戰成名，在議員選舉一舉拿下16席的過半席次，還如願拿下正副議長寶座；地方勸進聲不斷，經過深思熟慮，黃希賢決定爭取國民黨基隆立委提名。

黃希賢從事海運業，是現任台北市船務代理商業同業公會理事長，也是土生土長的基隆人，父親曾是基隆客運司機、計程車司機，現已退休；對於許多人而言，地方人士對黃希賢不熟悉，只有海運界對他熟悉。

黃希賢從小家境差，身為長子的他，國三時沒辦法到學校讀書，陪媽媽顧麵攤，導師看到十分難過，要他一定要讀書才能改善家計；黃希賢考上中國市政專校後，靠打工賺生活費與學費，沒錢吃飯就跑去木柵指南宮吃免費齋食。

就因為苦過，黃希賢在事業有成以後，願意在國民黨最艱難時扛下基隆市黨部主委重擔，這個主委不但沒薪水，黃希賢還要糧餉自籌，負擔黨部員工薪水，迄今已經花了數百萬元；黃希賢說，他做生意有經驗，政治完全是門外漢，但是他一步一腳印，用熱情與溝通，重拾國民黨黨員的信心，讓民眾願意支持國民黨。

黃希賢說，他深思熟慮後決定出來承擔，參與立委選舉提名，他知道黨內很多人有意願參與，他希望黨內同志「兄弟登山、各自努力」，大家要團結，國民黨才有勝選的機會。

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