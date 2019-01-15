蘇揆拜會 王金平：朝野和諧就是要「喬」

2019-01-15 17:59

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日率領內閣閣員拜訪立法院各黨團，最後一站拜會前立法院長、國民黨立委王金平；蘇貞昌讚，王金平最資深、最有經驗、最有影響力，希望所有計畫、法案都能夠得到立院支持，特別來拜託；王金平則說，國家在黨之上、黨在個人之上，立院功能是一方面監督、一方面也支持，讓預算能順利完成審查，幫助推動各種政策。

蘇貞昌率行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺等人，與立院民近黨團總召柯建銘前往立院鎮江會館拜會王金平，公開會談約15分鐘；王金平表示，他的理念是支持行政院的法案，讓預算能夠順利完成審查，幫助推動各種政策，一方面監督、一方面支持，因為國家在黨之上，黨在個人之上，但外面不知道，都「隨便講講」。

蘇貞昌稱許王金平過去在擔任立法院長期間，為了國家在立院協調，很不簡單。王金平謙稱，過去也要感謝柯建銘，在前總統馬英九執政8年期間，各方面也配合，該讓的讓，該監督的監督，包容不同的聲音，所以馬執政8年，很多該過的法案也都過了，現在國民黨大黨鞭也是要承受黨內壓力，朝野一定要透過協商，就是「喬」。

王金平認為，現在國內的困境就是朝野不和諧，造成內耗，例如兩岸的事情，沒有好好講、好好討論產生共識，將來要有耐心，「政治無他，唯耐心而已」 ，希望朝野都要有耐心，坐下來好好講，未來1年多只要秉持這原則，法案、預算應都會很順利，包括國民黨、親民黨都可以協調，但時代力量就要民進黨自己去弄。

王金平也恭喜陳其邁，希望陳好好襄助蘇貞昌，並誇陳在九合一大選選後的各方面表現，大家都很誇讚，也感謝蘇貞昌栽培高雄子弟。

媒體則詢問蘇貞昌，關於在網路上公佈就任閣揆後首份的公文，蘇貞昌強調，他批的公文是接下來十年的太空計劃，對於台灣的太空環境保護、氣象預測都非常重要，「不僅要接地氣，還要上太空」，今天到立院就是希望所有計劃、法案都能得到立院支持，王金平最資深、最有經驗、最有影響力，所以特地來拜託。

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