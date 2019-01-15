詹為元撞王育敏搶北投立委 丁守中：大家一起努力吧！

2019-01-15 11:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選還未選完，2020立委選舉有意參選者卻已提前表態，國民黨前台北市長參選人丁守中的發言人詹為元、身兼前總幹事的不分區立委王育敏，都有意角逐北投區立委、搶現任民進黨立委吳思瑤席次。對此，丁守中今上午受訪說，他覺得也很好，大家一起努力吧！

詹為元則表示，王育敏要選哪個選區，目前還不是很清楚，尊重王個人決定，即便王要選北投區，只要黨內有公平初選制度，都是很好良性競爭。談到自己選舉準備，詹說，現在拍定裝照、籌畫粉絲團，也開始跑地方組織、餐會；他坦言自己是新人、過去在政治上歷練不是很久，知名度還要再努力，所以希望提早啟動，近期就規劃捷運站拜票。

丁守中則表示，「當然我曾經答應過王育敏總幹事，如果要選全力支持，但是年輕人（詹為元）有這想法，經由選舉制度去力拚，我覺得也很好，大家一起努力吧！」媒體追問言下之意要支持自己子弟兵？丁僅說，大家一起努力，年輕人有力拚想法，也很好，經由公平制度選舉出來後，我們全力相挺。

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