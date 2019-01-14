一問三不知！蘇貞昌視察防疫 怒飆簡報官員「不適任」

2019-01-14 18:10

〔記者姚介修／桃園機場報導〕行政院長蘇貞昌今天第一天上任巡視業務新官上任三把火，在桃園機場防治非洲豬瘟簡報會議中，由於防檢局新竹分局長柯榮輝簡報後，對於蘇貞昌的問題一問三不知，當場被蘇貞昌飆罵連自己的業務都搞不清楚，根本就是「不適任」。隨後改由海關提供相關資訊收場，蘇貞昌最後裁示，防疫視同作戰，希望能有夠百分百防堵，以保護國內豬農。

蘇貞昌今天下午2點40分巡視桃園機場對於非洲豬瘟的防疫工作進度及慰問所有防疫工作人員，抵達機場時就表示，非洲豬瘟防疫視同作戰，希望國人可以配合，馬上就是春節，人貨都會增加，要將非洲豬瘟阻絶於邊境，如果一旦傳進來，對於國內的業者會造成很大的損失。

隨後，台北關關務長陳依財也特別在海關檢查室簡報目前與防檢局合作的模式及提高旅客抽檢率來強化防治豬瘟的作為，防檢局也在最後表演防疫犬的檢查工作情況，並說明現行防疫犬數量不夠的囧境。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/