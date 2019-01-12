這張公告等10年！2020南市立委6席 想選的人開心了

2019-01-12 10:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想選南市2020第10屆立委的選將看過來！中央選舉委員會已公告，南市立委席次確定從現行5席增至6席，由於立委選區調整依選罷法規定每10年調整1次，這張公告可說是讓地方等了10年，終於塵埃落定！

第10屆立法委員選舉區變更案，由前行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全進行協商達成共識，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席，「賴內閣總辭」之前也沒閒著，依法完成立法院與行政院協商後，中選會於11日完成核定公告，其中南市席次由現行5席至6席。

台南市立委選舉區變更如下：

第1選舉區，後壁區、白河區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區和六甲區。

第2選舉區，七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區和南化區。

第3選舉區，安南區和北區。

第4選舉區，新市區、永康區和新化區。

第5選舉區，安平區、中西區、南區、東區的成大里、大學里、圍下里、東門里、中西里、東安里、大同里、泉南里、龍山里、路東里、忠孝里、德光里、崇信里、大德里、崇學里和大福里等16里。

第6選舉區，仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區的小東里、莊敬里、後甲里、東明里、東光里、崇誨里、裕農里、富強里、東聖里、南聖里、衛國里、新東里、富裕里、關聖里、自強里、文聖里、復興里、裕聖里、虎尾里、崇善里、和平里、崇德里、崇明里、崇成里、崇文里、仁和里、德高里、東智里和大智里等29里。

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