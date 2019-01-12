韓國瑜小內閣睡電廠救空污！網譏「來去高雄睡一晚」 開拍

2019-01-12 09:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜聲聲要對空污揮重拳，但高雄市從今年元旦起，連續空污紅害11、2天，市府沒拿出具體作為，反倒環保局長仿效韓國瑜，昨晚先到台電興達電廠附近睡一晚，遭網友譏笑為「是打睡夢羅漢拳嗎？」、「睡一覺起來空污就會變好嗎？」

環保局：主要是傾聽民意

環保局指出，袁中新昨晚在興達電廠附近的茄萣濱海路段，借了一處民宅房間暫住，主要是傾聽民意，由於夜深看不太清楚，今天他起了個大早，到興達電厰周遭繞一繞，並到地球公民基金會提及在永安溼地設燃氣電廠的地點看看，聆聽當地人意見。

韓國瑜實現選前承諾，上任第一晚就到果菜市場夜宿，本月底還將到育幼院睡一晚，招來正反兩極評價，韓粉讚許是貼近民意，批評者則認為作秀成分大，且勞師動眾。

韓國瑜小內閣掀「夜宿風潮」

「夜宿風潮」已成為韓國瑜小內閣的行動力指標，教育局長吳榕峯率先響應，10日晚間夜宿偏鄉的六龜高中。

由於高雄市從今年元旦起，連續空污紅害11、2天，市府沒拿出具體作為，多個環團昨到市府前抗議，要求韓國瑜快出重拳治空污，首要停發今年2月4日到期的台電興達電廠3、4號機許可證展延。他們說：「韓市長再不對整治空污出重拳，就要換我們對他出重拳了！」

為落實韓國瑜政見、回應環團訴求，並實際了解台電興達電廠附近空氣品質狀況，環保局長袁中新突然決定昨晚到興達電廠附近夜宿一晚。

對此，批踢踢網友譏笑說：「原來重拳是睡夢羅漢拳，年輕人我們夢裡見」、「睡電廠附近是要傾聽發電機的聲音嗎」、「整個團隊只會四處去睡覺」、「好奇海洋局、經發局、都發局要睡哪？」、「高市府現在是要開拍來去睡一晚？」

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