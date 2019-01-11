槓上郭新政！羅淑蕾直播 再爆珠寶借貸內幕

2019-01-11 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委羅淑蕾今（11）日再度在臉書上開直播，與李新生前女友郭新政隔空交火，羅淑蕾出示郭新政幫忙贖回珠寶前要債務人簽下的合約書，連本帶利要收取9400萬元，怒轟郭新政顛倒是非。

羅淑蕾首先出具郭新政當時在LINE訊息中表明，手上有一批共67.86克拉斯里蘭卡藍寶石，保值4500萬，要半價脫手，該批珠寶就是沈家民請她幫忙贖回的，當時郭新政總共借給沈家民6647萬元。

沈家民簽具切結書，承諾6647萬元用2個月分批贖回，否則珠寶歸郭新政所有，另外再償還給郭1063萬元，但郭新政不讓他贖回，讓沈家民無法分批拿回珠寶，沒辦法將部分珠寶典當周轉，郭新政又指示「小男友」林松茂，若對方無法拿出現金，珠寶不會還他們。

羅淑蕾指出，郭新政手上的珠寶價值2億元，若半價脫手郭欣政可拿1億元，但她自稱好心幫助沈家民贖回珠寶，卻連本帶利要向他收取9400萬元，由此可見郭刻意讓沈家民還不出錢，企圖將珠寶占為己有。

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