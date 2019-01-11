曝賴清德有4個特點！ 王丹：此番辭職，海闊天空

2019-01-11 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（11日）率內閣總辭，新閣揆則由前行政院長蘇貞昌回鍋接任。對此，中國民運人士王丹在臉書指出，賴清德自有其若干異於他人之處，並直言賴清德此番辭職，海闊天空。

王丹表示，他前後觀察台灣政治，已有20年，認為賴清德在台灣政壇上，固然爭議很多，是非他無意置喙，但自有其若干異於他人之處，並點出4點說明。第一，古錐：在他這個年齡層，這是罕見的；第二，堅持：說不進議會就不進，不管外界如何，這樣的堅持，罕見。

第三，人情：記得當初清大校長賀陳弘不顧社科院的懇請，堅持不續聘他。賴市長親自致電，歡迎他去台南教書。王丹直言「我銘感在心。我承認我有私心，但這番電話，也可見人性。」；第四，視野：對中國民主化的關心，可從他邀請中國盲人律師陳光誠到台南參訪可以看出，「當今台灣政治人物，願直接公開有此表態的，有，不是很多。賴清德是一個。」

王丹最後也說，賴清德此番辭職，可說是海闊天空。網友也留言，「王兄評得好。賴清德也是第一個敢在中國，大聲說 "台灣獨立" 的政治人物。」、「 哈，跟我的感覺一樣，我覺得他是政壇上的稀有動物！」、「觀察超精闢，每點我都認同」、「真正的義人」。

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