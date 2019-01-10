稅務獎勵金惹議 立院表決凍結1/10

2019-01-10 17:52

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會院會今天處理108年度中央政府總預算案，進行朝野沒有共識的保留提案發言、表決處理，在財政委員會部分，朝野聚焦財政部所編列的「稅務獎勵金」合法性，立院時代力量黨團、親民黨團提案要求減列相關預算，民進黨團也提出對案因應，表決後通過民進黨團提案，凍結財政部賦稅署及五區國稅局稅務獎勵金10分之1，提出書面報告後始得動支。

108年度中央政府總預算案，財政委員會部分，攸關財政部所編列的稅務獎勵金合法性，引發時代力量黨團、親民黨團質疑，時代力量團祭出案海戰術，擬在院會進行表決，後來撤回124案，財政委員會部分共保留30案進入院會表決。

親民黨團總召李鴻鈞說，親民黨團保留稅務獎勵金的預算刪減案，因為稅務獎勵金要有法源依據，獎金發放標準應要公平明確，有一致性，希望財政部等單位會商，將其法制化。

時代力量黨團總召徐永明說，時代力量主張稅務獎勵金預算全數刪除，過去所謂的查稅獎金，被批評為稅務人員為了拿獎金，找小老百姓麻煩，被批評後改成稅務獎勵金，是換湯不換藥，事實上沒有法源依據，只是根據作業要點，就編上億元預算，官越大領越多。應讓沒有法源的稅務獎勵金走入歷史，否則就必須法制化。

民進黨立委王榮璋則指出，稅務獎勵金並非查稅獎金，查稅獎金早在民進黨上一次執政時，民國93年已廢除，稅務獎勵金有人認為是查稅獎金借屍還魂，並不正確，稅務獎勵金在民國78年就有其作業要點。

王榮璋說，希望不要污名化稅務人員，有致於租稅改革的團體更應該慎思明辨，不該以訛傳訛，稅務獎勵金不是稅收超過預算數原因。

時代力量黨團及親民黨團提案都被否決，通過民進黨團提案，將財政部賦稅署及五區國稅局108年度編列之「稅務獎勵金」凍結10分之1，向立院財政委員會提出書面報告後，始得動支。

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