強化戰力 潛艦國造預算全數通過

2019-01-10 15:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化不對稱戰力，推動「潛艦國造」案，雖國防部稱已取得「潛艦國造」案關鍵裝備輸出許可，但立法院國民黨團質疑，「潛艦國造」案合約設計尚未完成，軍方卻急於在今年編列75億餘元原型建造艦預算，為避免肇生弊案，因此提案凍結5成造艦預算。最終立法院院會表決，民進黨以人數優勢反對此案，使潛艦國造造艦預算得以全數照列。

立法院外交及國防委員會去年底審查國防部預算時，海發中心主任邵維揚少將曾透露，潛艦國造所有關鍵技術的輸出許可皆已全數取得，國防部將在今年3月、潛艦國造案進入「細部設計」階段之際，到立法院進行秘密報告。

「潛艦國造」案分二個階段執行，第一階段「合約設計」自2016年執行至2020年，全案預算約29.9億餘元。第二階段「原型艦建造」預算自今年編列至2025年，全案共493億餘元，今年共執行75.1億餘元。

但立法院外交及國防委員會去年底審查該預算時質疑，軍方在潛艦國造「合約設計」階段尚未告一段落時，在今年即編列造艦預算，另也對輸出許可是否確實取得抱持疑慮態度，亦擔心獵雷艦弊案重演，因此紛提案凍結、減列相關預算。由於朝野立委對於刪、凍幅度無共識，經朝野協商未果，該預算今日在立法院院會表決。

國防部發言人陳中吉昨回應，尊重立委預算審查、質詢權力，但基於國際現實，潛艦國造欲取得突破，遭遇很多困難，因此站在國安角度，盼相關預算能夠通過。

對此預算，立法院國民黨團要求凍結潛艦國造造艦預算5成，國民黨立委馬文君稍早發言表示，潛艦國造為國防「重中之重」，不該過度樂觀與冒險，寧可穩、不可快，否則恐導致國防投資鉅額損失，且今年度預算竟有30多億是幫得標廠商台船建造船廠，希望海軍可使潛艦國造案如期、如質、如預算完成，雖期盼我國有潛艦製造能力，但更希望能一步一步來，而非濫花人民血汗錢。

原民進黨立委蔡適應、邱志偉、羅致政皆有提案，刪減、凍結部分造艦預算，但已全數撤案。邱志偉稍早發言表示，中國軍事支出年年成長，去年已高達1兆元人民幣，為我國15倍以上，而兩岸要維持和平，需要堅實的國防作為後盾，且潛艦為不對稱戰力關鍵，國軍已籌獲超過18年，建軍刻不容緩，且如預算無法照案通過，恐使國外廠商對我造艦決心有疑慮，因此期望全案預算照列。

立法院院會稍早針對立法院國民黨團提案，凍結潛艦國造原型艦造艦預算5成一案進行表決，最終，民進黨以多數優勢擋下此案，反對、贊成票數分別為62票、31票，使潛艦國造案造艦預算全數通過。

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