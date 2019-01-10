加拿大國會議員力挺台灣 逾8成民眾反對中國一黨專制

2019-01-10 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月2日提出「習五條」，對台提出「一國兩制」治理措施，但不放棄武力侵台。台加國會議員友好協會會長、自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）在社群網站上力挺台灣，表示「台灣必須有發言權」，並分享總統蔡英文反制習近平的談話連結。另有最新民調指出，超過八成的加拿大人對中國一黨專政政府持負面印象。

史葛洛8日在推特和臉書上說，「作為台加國會議員友好協會會長，我尊重台灣主權、民主體制和人民的意願，至關重要，台灣必須有發言權。」

台灣外交部也在同日回覆史葛洛，「感謝你支持和尊重台灣的民主和主權。我們也全心全意地相信，必須允許台灣2300萬人塑造自己的命運，並在國際社會中擁有發言權。」

另外，加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）最新民調顯示，83%的加拿大人對中國專制統治者持消極或負面印象，53%的人認為北京是對加拿大構成國家安全威脅。該調查顯示，不到10%的加拿大人對中國政府持正面態度，還發現24%的人認為中國沒有構成安全威脅，而23%的人表示不確定。

該調查於去年12月30日至1月5日期間進行，《環球郵報》委託民調機構納米斯（Nanos）進行調查，結果在本月8日公布。

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