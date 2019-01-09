吳敦義左批習近平 右打蔡英文健忘否定「九二共識」

2019-01-09 14:55

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平日前發表對台談話，提及「九二共識」時特別強調促統與「一國兩制」，蔡英文總統則強烈回應不承認有「九二共識」，國民黨主席吳敦義在今日中常會一開始發表談話，一方面批評習近平說法與「九二共識」完全沒有關聯，另一方面也拿出過去立法院公報，質疑蔡英文與當年陸委會主委任內曾經表述我方立場就是各自表述一個中國，批評蔡英文「健忘」。

吳敦義指出，有關「一中各表的九二共識」議題，最近分別有兩個談話，一個是習近平提及「一國兩制」的未來期待，但這（期待）與「九二共識」完全不相干，另一方面則是蔡英文表示不承認也沒有「九二共識」，這是完全不正確的。

吳敦義表示，習近平的說法與「九二共識」完全沒有關聯，一方面還提出「探索兩制的台灣方案」，這不是「九二共識」的內涵，而且兩者不相干，「一國兩制」也難獲台灣多數人的支持，他強調，兩岸目前處於分治狀態，各自發展出不同的社會制度與生活方式，但兩岸也都具有中華文化，希望雙方能從事制度競爭，以福國利民的制度來增進兩岸人民福祉，並在民主自由的基礎上繁榮復甦與和平。

吳敦義還說，希望蔡英文不要當了總統之後，就否定過去兩岸「九二共識」、「一中各表」的良好基礎，希望蔡英文能回頭去看看當年自己在陸委會主委任內的談話，「不要那麼健忘」，要回復過去的事實與對「九二共識」正確的認識，他並期待蔡英文不要用霸氣的口吻要求各政黨不要再用「九二共識」。

吳敦義還拿出民國89年7月6日的立法院公報指出，當時擔任陸委會主委的蔡英文在答覆國民黨立委陳超明詢問台灣的看法是否為一個中國各自表述時回應，那是1992年談的過程，我們立場是各自表述一個中國，而一中在憲法上是講中華民國，而且對於陳超明追問一中各表是否為「兩國論」，蔡英文當時回答「不是」，並稱兩岸相對定位的問題必須兩岸坐下來談。

吳敦義強調，1992年兩岸雙方換文確認後，才有「一中各表的九二共識」，也才有後來第一次的「辜汪會談」，馬政府過去8年執政就是在此基礎上與對岸簽署ECFA等協議，開放陸客來台，讓台灣經濟與對岸雙贏互惠。

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