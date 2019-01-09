遞補貪汙解職議員缺 莊枝財重返花蓮縣議會

2019-01-09 13:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員施金樹涉貪污罪遭法院判刑9年定讞，明天將入獄服刑，因褫奪公權被解職後缺額由落選頭莊枝財遞補，今天早上縣議會舉行莊枝財議員就任宣誓儀式，莊枝財說，深深記得代理縣長蔡碧仲一席話，「縣政府廉能與否，關鍵在於縣議會的監督」，期許自己扮演好監督本分，不要淪落他人的政治棋子。

民進黨籍議員莊枝財擔任4屆議員，過去9年傅崐萁執政時期，是議會少數敢說敢言的「反傅大將」，扮演強力監督者角色，也讓他的議員建議款全數被傅崐萁凍結，他說，民進黨民代在花蓮地方是少數，每個人都要更加在自己崗位上用心，他在議會強力監督，被傅崐萁視為眼中釘，他自嘲：「我們好像成了稀有動物」。

莊枝財說，前代理縣長蔡碧仲在花蓮99天，挖出了許多不為人知的縣府黑暗面，蔡碧仲曾說過：「『縣政府廉能與否，關鍵在於縣議會的監督』，並要因地制宜執行業務才能順應民心；更要透過各局、處長共同協力及議會嚴格監督，司法作為最後把關，創造廉能政府。」

莊枝財強調，這句話深深烙印在他心中，也為自己的警惕，如今重回議場，宣誓後展開他的第4度議員任期，他表示，一定會更加努力做好問政工作，做好監督本分，期盼未來「新」的議會、縣府能更加透明，施政把納稅人的錢花在刀口上，也期待新任花蓮縣長徐榛蔚兌現選前支票，創造花蓮人的更幸福的生活。

就職2天就遭解職的縣議員施金樹是議會6連霸的長青議員，在2010至2013年間，時任議員施金樹、潘富民、陳長明及前卓溪鄉長蘇正清等人，利用縣政府應依議員建議案所列金額、補助對象、工程採購項目等內容執行預算的規定，向爭取標案的廠商收取賄賂，施遭法院判刑9年定讞。去年底選舉施金樹拿下2726票，吊車尾達成6連霸，莊枝財則獲得2540票，以不到200票的差距，成為落選頭。

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