聯醫主任涉收回扣 柯P牽拖：不可能期待每個人都是聖人

2019-01-09 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲最愛拿「任內沒有任何局處首長因為貪污下台」說嘴，還曾酸新北市連副市長都貪污被關，如今卻傳出台北市立聯合醫院2藥劑部主任向廠商提供不實資料，涉嫌收受300餘萬元的回扣弊案。柯文哲今受訪對此撇清稱至少重大弊案和一級首長沒有，但整個北市府8萬人的團隊，不可能期待每個人都是聖人。

柯文哲上午出席教育局活動後接受媒體聯訪，被問及對於聯醫收回扣弊案看法，他先是說「不知道誒，還是交給司法單位」，因為北市府8萬人的團隊也不可能保證每個人都聖人。

對於自己最愛拿「任內沒有局處首長收回扣和貪污」誇口，現在金字招牌蒙塵，柯不但2度強調「至少大的弊案和一級首長沒有」，竟還脫口「1、2個警察收紅包怎麼會沒有？還是會有啊！」

此外，柯主打「公開透明，全民參與」，成立公民參與、青年事務、廉政透明等3大委員會，但卻逐漸退燒，公民參與委員截至前天為止僅有30人報名，廉政透明委員會至今僅4人報名，北市府只好延長報名時間。

聽聞前廉政委員王小玉直言：「不意外」，狠批柯P一切都是玩假的，委員會形同虛設，名聲都被柯拿來背書，委員會成了橡皮圖章，完全沒有意義。柯則回說，委員會是合議制，外部人員還是可以看到很多內部資料，會不會變成只是名聲就看怎麼做，有人做還是有它的功用。

至於沒人報名，他認為是因為沒有廣告，上網了卻弄得小小的，人家也不知道要來報名。

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