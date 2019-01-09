選後秋後算帳？ 連江縣長落選人朱秀珍遭記過、考績丙等

2019-01-09 10:10

〔記者林欣漢／綜合報導〕國民黨籍連江縣長劉增應去年底連任成功後，馬上將無黨籍競爭對手、連江縣自來水廠副廠長朱秀珍記過1次，且朱秀珍的考績是丙等，若連2年考績丙等，就會被汰除公務員資格，朱秀珍說，會循程序申訴，外界質疑選後記過是秋後算帳，連江縣府則澄清，與選舉無關。

朱秀珍於去年競選連江縣長期間，發表四格漫畫等文宣，揭發勝利淨水場水質不符標準，以17.33％得票率獲第二高票，未料，去年12月26日，劉增應高票連任上班第一天，即以「未經許可私自對外發表水廠掌理事項，發表內容與事實不符，有誤導民眾之嫌，損害機關聲譽，又不聽勸導及指揮，影響水廠內部和諧」為由，批示朱秀珍記過1次公文。

朱秀珍說，她是用候選人的身分關心馬祖的水質檢測及供水安全，選後卻受到這種遭遇逼她離開，考績也被打丙等，「真的夠狠！」但為了秉持對鄉親的承諾，她絕不會主動請調離開馬祖，會循程序去申訴。

連江縣府人事處長林承澤說，朱秀珍於2017年8、9月間自行對外發表水費調漲消息，與事實不符並誤導民眾，經縣府、水廠考績委員會多次召開會議討論決議記過，與選舉無關，如不服處分，可向縣府提出申訴，如對縣府申訴答覆仍有不服，得再向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴。

對於縣府的說法，朱秀珍說，她雖然身為副廠長，但從2017年起就被「架空」，沒有接觸公文的機會。議員林明揚指出，如果縣府認為朱秀珍所言不實，應該儘速澄清，如果該記過也該在選前處理，這時候才記過，時間太晚了一些。

「與獨裁威權政權無異，肚腸又比蜂鳥還小。」同為連江縣長落選人的蘇柏豪說，此等秋後算帳、追殺的行動，目的很簡單，就是要「殺雞儆猴」，以後誰敢跳出來反抗，這就是下場，目前看到的只是前菜，後面的大戲還沒搬出來，從軍管體制下出身，對民主與言論自由視之如無物的馬祖高層們沒有這種觀念，有的只是如何箝制言論、報復出頭鳥的狹小心胸。

蘇柏豪說，從多次利用司法威嚇不斷箝制言論，針對政府內部的意見採取壓制，以及針對青年施壓的手段，都可以看出冰凍三尺非一日之寒。朱秀珍又具公務員身份，遭秋後算帳早就是可預期中的事，聽起來很荒謬，但是這種荒謬卻是實際存在馬祖的悲劇。

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