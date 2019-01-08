「不挺九二共識」刪文化部預算挨批 黃昭順這樣解釋...

2019-01-08 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在臉書貼出1張「108年度中央政府總預算案提案表」的照片，其中國民黨立委黃昭順提案，要求刪除文化部影視局1億750萬元的預算，並凍結10分之1，案由竟是「蔡英文政府不承認『九二共識』和『文化台獨』」，消息一出引發批評。對此，黃昭順解釋，案由寫得不清楚讓大家誤會，她願意道歉。

去年11月金馬獎頒獎典禮，最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆在台上說，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」結果引發兩岸藝人間的統獨爭議。

黃昭順在審查文化部預算時，希望108年文化部影視局「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」的預算，可以從原本的5億1875萬7000元，刪減1億750萬元至4億1125萬7000元，並且凍結其1/10的預算；而案由竟然白紙黑字強調，因為傅榆領獎時的發言，「引起中國影人的震撼」，更指責蔡政府不承認「九二共識」，以及「文化台獨」的行為，是「民進黨推動兩岸關係和平發展，必須突破的障礙，否則兩岸的溝通和協商將難以持續。消息一出立刻遭網友批評。

綜合媒體報導，對此，黃昭順解釋提案原因，她認為中華民國是獨立的國家，但九二共識、一中各表等言論，不適合在金馬獎中體現，文化部需要檢討，對於案由寫得不夠清楚、完整，若讓大家有誤會，她也願意道歉。

她也強調，目前還沒看到文化部所提的相關報告，案子還在與文化部溝通協商中，預算不會真的完全砍掉。

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