台北夜市搭「韓流」搶中國客？林定國：觀光客源永不嫌多

2019-01-08 17:45

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲傳出1月27日將與高雄市長韓國瑜會面，更傳出雙方幕僚已先談夜市合作拚經濟，更選中了寧夏夜市當作台北合作對象。寧夏夜市觀光協會理事長林定國今天受訪說，他是民間先行，由他跟高雄民間友人先搭上線，希望政府間也能積極來談。對於是否是想搭「韓流」把中國客吸引到台北，他表示，「政治歸政治」，但各國觀光客永遠不嫌多，大家都期望可以拚經濟、生意好。

對於是否要推動夜市合作，柯文哲今天受訪說，對於民間提出以夜市為交流主題，他持樂觀其成的態度，「理事長若要交流就交流，差不多啦」！但韓國瑜今天則冷回，「目前我們先顧自己」。

台北市政府發言人劉奕霆表示，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有消息再對外說明。市府顧問周榆修今天受訪表示，他昨受邀餐敘，會中理事長拋出北高夜市合作的構想，他站在市府立場，城市交流絕對是好事，業界也一定比官方更了解地方商圈生態。

林定國說，近幾年台灣網路搜尋最熱字是「夜市」，超過「台北101」跟「故宮」。他認為，韓國瑜想發展觀光產業帶動「吃住行遊育購」六大產業，光一個夜市就很吸引觀光客，因此才想要串聯全台夜市，先由台北夜市組聯盟，再跟高雄合作，讓觀光客多留幾天，「多留一天經濟增加一天。」

而因為韓國瑜承認九二共識，北京擬將訪台陸客人數恢復至馬政府時期配額。記者追問林定國是否想因此搭上「韓流」吸引中國客來台北夜市？他坦言，因近幾年因為受到中國客銳減，大家生意都大不如前，強調各國觀光客永遠不嫌多，大家都期望可以拚經濟、生意好，認為「政治歸政治」。

至於饒河、士林及等其他夜市是否支持串聯，他表示，大家討論時興致都很高，任何夜市不想放棄商機。

而是否期待利用北高市長用政治明星光環加持，林定國回：「哇！那當然這是我們現在最渴望的啦！」他呼籲，兩邊市府「為我們搭起友誼橋樑」，希望各地夜市可以合作。

林定國說，柯文哲對於夜市跟傳統市場的重視大家有目共睹，他曾跟柯文哲提過台北市夜市聯盟，柯文哲指示由市場處負責，昨他再跟周榆修提到要北中南串聯。

林定國說，每個夜市都有不同產業特色，如台北著重健康飲食、中部逢甲夜市有很多創新產品、台南產品口味偏甜，以及高雄海鮮類產品居冠。他表示，農曆年前是每個夜市最忙碌的時間，預計年後才有時間談論合作細節。但他已有想法，如透過公關舉辦大規模活動，或旅客到北高夜市可享有優惠，也可讓兩市吉祥物，台北「熊讚」跟高雄「高雄熊」的合作紀念品。

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