「特別公司或銀行就有競選看板」 陳思宇：真的滿羨慕

2019-01-08 11:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同立委補選倒數，選區充斥競選看板廣告，據北市府統計僅1件合法申請。標榜不掛設看板的「柯家軍」參選人陳思宇說，不刻意評論，但很好奇這麼多怎麼只有一處合法；她也提到，「特別公司或銀行就有看板，在我看來真的是滿羨慕」，疑暗指對手民進黨何志偉。

陳思宇今天上午赴華榮市場掃街，談到帶著「易拉展」（樹立式宣傳海報），她說，這是首次登場的秘密武器，未來會在各大市場路口出現，目的就是希望大家看到她的臉，期待和大家在路上相見。

陳思宇提到，看到中正路上，左邊有一個看板，右邊也有一個，「不知道哪些才是合法？」對她來說，進步價值就是能降低青年參政的門檻，包括不設看板、不插旗子，帶來新的政治文化，自己希望是「移動性展演」，能移動也機動，又能看得清楚，所以目前沒打算架設看板。

媒體追問，兩個對手看板只有一面合法，陳思宇說，她沒有主張設置，不會刻意評論，不過掃街時候，也有很多大哥大姊問她，「整路上都是，你怎麼沒有？」

陳說，她選擇實際出來面對大家，「我們也很好奇，這麼多看板，怎麼只有一處合法？也有特別公司或銀行就有看板，在我看來真的是滿羨慕的。」

有媒體詢問，陳被質疑爆出看板違法是自己咬對手，陳思宇表示，自己沒掛看板跟這個沒關係，想太多了，她反而很羨慕他們很多看板。

談到錄製競選歌曲，陳思宇說，錄音室給了很大鼓勵，錄了2次就收工，大大提升自信心；她也笑稱，「阿北（市長柯文哲暱稱）歌聲大家都可以接受」，現在努力保養喉嚨，有信心在近日的歌曲發表會上，簡單唱幾句給大家聽。

至於與柯文哲誰的歌聲好，陳說，留給大家評斷，並現場邀請柯是否要舉行一場「白色力量歌曲PK賽」；對於音準，陳說，90%沒問題。

對於中央擬發400億大紅包補助低薪及弱勢族群，陳思宇說，這筆錢應該是留給學生、小朋友，紅利應該放在未來，就像她主張將冷氣列為校園基本設備，未來也會努力爭取。

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