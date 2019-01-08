預言柯文哲必選2020 陳水扁：願提供民進黨逆轉勝經驗

2019-01-08 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲是否參選2020年總統大選引發外界關注，前總統陳水扁今日表示，選後民調顯示柯文哲一枝獨秀，領先所有對手，他認為柯文哲一定會角逐下屆總統選舉，而且柯文哲勝率的機率很高，但民進黨也不是沒有辦法逆轉勝。

陳水扁今日在第335集「新勇哥物語」表示，去年九合一大選結束後，有民調指出2/3台灣民眾反對蔡英文連任，而柯文哲角逐下屆總統選舉將所向無敵，陳水扁認為，2020年總統大選，不論國民黨派出朱立倫或吳敦義，民進黨派出蔡英文或賴清德，柯文哲都能在「三角督」的情況下勝選，因此，「你說他不會選，我才不相信」。

陳水扁指出，柯文哲雖然有爭議，但他的聲望、支持度仍相當高，若吳敦義、蔡英文與柯文哲三人競選，吳、蔡兩人支持度加起來只有33%，柯文哲是53%，遠遠領先2人的總和。

但陳水扁說，這不代表民進黨完全沒機會，而是要看誰出來選，他舉自己的兩次總統競選為例，都是選舉前一年民調落後，結果卻逆轉勝，他向蔡英文總統喊話，若民進黨不嫌棄，他不會藏私，願意再度出馬貢獻自己的經驗，「阿扁什麼不行，但打逆轉勝的選舉絕對有經驗」。

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