宜縣府聘僱合約1年改為3個月 人員憂：4月後會不會失業

2019-01-07 16:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府改朝換代，縣長林姿妙上任後，將全縣府內、外約聘雇人員從1年1聘，改為只簽約至3月底，有1406人生計將受到影響，不少府內聘僱人約收到新約，頓感錯愕質疑「會不會4月以後失業？」對此，縣府解釋，若表現好，並不會影響現有權益。

宜蘭縣政府府內約聘人員有118人、約僱120人、臨時人員則有409人；府外機關及學校單位，約聘則有87人、約僱196人、臨時人員有476人，府內外機關合計1406人。

約聘雇及臨時人員合約採1年1聘，年底重新簽訂明年合約，但傳出林姿妙去年12月25日上任後，將原本1年1聘方式，改為簽約3個月，約聘僱人員合約僅到今年3月底，引起府內聘僱人員人心惶惶。

「4月以後會不會失業？」不具名聘僱人員坦言，去年新縣長上任後，就有接獲合約改期通知，人事單位通知合約只簽到今年3月底，續約與否則要看工作表現及業務推動情形。

據了解，宜蘭縣前縣長林聰賢上任首年，約聘僱合約期為6個月，第2年就改為1年1聘，並未像林姿妙全面改為續聘3個月；府內人員坦言，續聘3個月新政已引起縣府人心惶惶，深怕剛過完春節沒多久，就得另謀出入。

「合約本來就可以隨時檢討」，縣府解釋，因為配合新縣長上任，為讓縣政順利推動，因此才將約聘僱人員契約改為3個月，期間再視其工作表現、業務推動情況，於約滿後再行換約，這在之前都有先例可以遵循。

縣府說，契約改為3個月，並不是指只聘3個月，而是在這段期間觀察他的工作表現，若表現好，就不會影響現有權益，至於是否改回1年1聘，則由各業務單位自行考量。（16:54更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/