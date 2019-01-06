支持小英連任再戰2020 李進勇成立雲林服務處

2019-01-06 13:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「敗選當然要檢討，我是敗選縣長也要檢討，但檢討不能成為內部的矛盾和鬥爭，蔡英文才是最能夠帶領台灣、守護台灣主權的政治人物」，前雲林縣長李進勇今天公開表態支持蔡英文再戰2020。

總統蔡英文為九合一選舉失利辭去黨主席，黨主席補選今天進行黨員投票，李進勇今天西裝筆挺、神情愉悅到虎尾國小投下一票，雖然沒有亮票，但強力支持蔡英文爭取連任的他不言而喻，許多黨員也為他加油。

李進勇指出，「國家興亡，匹夫有責」是年輕時黨國體制灌輸的教條，最近卻經常縈繞在他的腦中，敗選後的他沒有官職真的是匹夫，尤其看到台灣面臨空前未有的危急之秋，當外力介入可以如此輕而易舉影響選舉，高舉九二共識的候選人可以引領風潮，攻城掠地，台灣的地位岌岌可危，讓他體認到不能置身度外。

李進勇說，他離開縣府但沒有離開雲林，宣布即將在虎尾文科路1263號成立正直辦公室及小英雲林聯合辦公室，可望在春節前正式啟動，未來將提供黨內同志、公職人員及雲林鄉親各種法律及相關服務、關心公共議題、支持延續2020本土政權。

李進勇強調，2020大選是關係台灣生死存亡的一役，如果親中勢力得逞，九二共識連體的一國兩制必然接踵而至，只有蔡英文連任才是最值得支持的總統候選人，呼籲黨內一定要大團結。

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