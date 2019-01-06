民進黨黨主席補選日 鄭文燦坦言：黨主席不好當

2019-01-06 11:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是民進黨黨主席補選日，桃園市長鄭文燦今天上午投票前接受媒體受訪坦言，黨主席不好做，表示自己會以中生代、地方首長身分支持新的黨主席。

鄭文燦今天上午前往桃園市八德國小參加民進黨主席補選投票，針對外界關注前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，蘇貞昌今天上午受訪回應「現階段請行政院長賴清德好好努力」，鄭文燦聞言不願多談，僅說尊重賴院長、蘇院長以及蔡英文總統的各種決定，話鋒一轉表示，今天是在選黨主席，重點是黨主席要平和的產生。

媒體追問，對新的黨主席有沒有新的期許或希望，鄭文燦暢談三大點，第一點是希望新任黨主席能夠協助黨在執政問題上能夠更紮根、更接近地氣，對的事情要支持，能夠更細緻地完成，錯的事情要能夠即時的改正，認為黨是執政的後盾，黨強的話執政也會強。

第二點鄭文燦表示，新的主席需要沉的住氣，也要有足夠的韌性，直言未來畢竟是選舉年，很多事務都被放大檢視，「我想這黨主席不好做」，提到自己會以中生代的身分、地方首長的身分來支持新的黨主席面對每一個挑戰。

鄭文燦說，第三點是新的黨主席必須要積極準備總統以及立委的選務，現在用黨內的民主機制產生主席，相信新任的黨主席應該在選舉過後可以很快的新手上路。

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