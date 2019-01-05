呼應蔡英文！時力、台聯：拒一國兩制 一致對外才有活路

2019-01-05 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（5）表示，北京當局已把「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，呼籲台灣各政黨不要再講「九二共識」，對此時代力量、台灣團結聯盟紛紛表示支持，認為砲口一致對外，台灣才有活路。

總統蔡英文今天與外媒茶敘時指出，北京當局把已「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，期盼台灣各政黨不要出賣人民的意志與信任，要明確說出拒絕「一國兩制」，甚至不要再講「九二共識」，因為這4個字已不再有模糊空間。

綜合媒體報導，時代力量發言人李兆立說，時代力量一向主張九二共識「從不存在」，他也說，「事實上，從近日幾位國民黨主席們的發言，證實了國民黨過去的謊言」，李兆立呼籲國民黨別再謊稱九二共識，唯堅拒一國兩制一致對外，台灣才有活路；時力立委黃國昌也呼籲，台灣面對中國威嚇打壓及統戰滲透，應該採取強化國安法律等更具體的行動，別再拖延，只有這樣才能捍衛台灣的民主人權。

台灣團結聯盟黨主席劉一德則強調，台聯非常肯定蔡總統呼籲所有政黨清楚說出「我們拒絕一國兩制」、「不要再講九二共識」的做法，「蔡總統早就應該這麼做了！」他也指出，蔡總統過去對中國客氣，也得不到北京當局對台灣的友善，因此台灣必須更團結，將砲口對外。

中央社報導，親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔也說，一國兩制本來就不被台灣民眾接受，過去九二共識有一中各表的模糊空間，讓兩岸有正常溝通交流、維持現狀的空間，「但在對岸習主席重新定義九二共識是一國兩制之下，九二共識恐怕也不再有共識」。

民進黨黨部發言人何孟樺表示，從習近平和國民黨「各說各話的九二共識」，可以凸顯國共兩黨「根本沒共識」；兩黨都刻意藐視台灣人對於民主自由價值的堅持。何孟樺說，中國以「一中」為原則的「九二共識」和「一國兩制」，是台灣人民無法接受的，凡是涉及國家主權和人民權利福祉，絕對沒有模糊的空間。

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