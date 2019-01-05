「扯民進黨後腿的爛咖」 段宜康：絕不會把票投給他！

2019-01-05 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨黨主席選舉明天（6日）投票，民進黨新潮流系立委段宜康在臉書表示，他這張票絕不會投給候選游盈隆，並批游總在關鍵時刻扯後腿。

「明天要把票投給誰？」段宜康在臉書表示，黨主席的不管要投誰，反正他是絕對不會投給游盈隆，「這個專門在關鍵時刻扯民進黨後腿的爛咖。」但段宜康也沒表明是否會把票給另一名候選人卓榮泰。

支持段宜康說法的網友也在下方留言，「沒錯！顯而易見游盈隆絕不適合帶領民進黨，加油！」、「他的存在證明民進黨的多元。但這種人當主席傷害可能比國民黨對民進黨的傷害還可怕。」、「真的要好好研究這個人，太奇特了」、「還記得當年黃信介是在花蓮選上的，就是這傢伙選完拍拍屁股走人敗掉前輩的耕耘，現在花蓮變這麼藍他居功厥偉。」。

民進黨主席補選6日投票，由卓榮泰對決游盈隆，各派系立委透過組織、簡訊、LINE等各種方式向黨員喊話，希望大家支持卓榮泰；扁聯會系統則是動員支持游盈隆。

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