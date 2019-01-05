羅智強稱仇中比非洲豬瘟更毒 網友怒嗆：舔中病最毒！

2019-01-05 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國海漂死豬不斷攻擊台灣，週一在金門發現的第一隻海漂死豬於3日驗出非洲豬瘟病毒後，4日上午在金門小坵島北面岸際又發現一具豬屍，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）形容海漂豬是「生化炸彈」，痛批中國始終封鎖疫情，不讓台灣人知道。台北市議員羅智強對此反批「仇中比豬瘟更毒」，此話一出，反遭網友怒轟：「藍營的舔中病最毒！」

「政客的仇中腦，是比非洲豬瘟更毒的生化炸彈！」羅智強以此為題在臉書發文說，最近綠營整個又活了起來，活躍到可以鬼扯什麼非洲豬瘟是生化炸彈，這群只會搞仇中的政客腦，才是台灣最大的瘟疫，才是讓台灣被炸死在無止盡的抗中消耗中走不出去，最毒的生化炸彈。

羅智強說，喊打喊殺很容易，但中國就會從地球搬到土星嗎？不論政軍經，量體實力和中國愈來愈懸殊的台灣，到底想和中國衝突多久？「過去二、三十年的虛耗沉淪，難道還沒教會台灣，和平合作，才是生存發展的王道嗎？」

羅智強臉書PO文被轉貼到PPT後，遭網友群起砲轟，留言「藍營的舔中病更毒！」、「怎不滾去中國吃豬肉」、「這廝已經得了豬瘟」、「就KMT最垃圾，防疫豬瘟還批評小題大作」、「這傢伙真的KMT的嗎？根本是共產黨員的口吻啊」、「舔中腦才是人類史上最大的浩劫吧...」、「這種論點好像無論如何都會被姦，不如開心的享受一下」、「 舔中腦連非洲豬瘟都能舔」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/