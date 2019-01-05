勸蔡英文「降低兩岸衝突」柯P罕見遭鄉民噓爆…

2019-01-05 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國領導人習近平發表對台談話，總統蔡英文日前明確回應，拒絕九二共識、不接受一國兩制，但台北市長柯文哲昨（4）日談及此事時，暗示這樣的做法只是「一日行情」，呼籲兩岸應注重長期趨勢，降低衝突可能。柯文哲的言論在網路上傳開後，罕見地在PTT遭鄉民噓爆，連長期點評時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」也稱，「這是我三年來第一次，看到柯文哲在PTT八卦版被罵到爆炸」。

在蔡英文強勢回應習近平後，柯文哲表示，擔心兩岸叫牌越叫越僵，希望降低緊張、衝突的可能性。他的這番言論曝光後，PTT鄉民紛紛不滿地說，「名字遮起來還以為是馬英九講的」、「還以為是KMT的發言」、「中國一叫牌，就跪著投降？」、「柯對民主的認知真弱」、「越看越不行，政客嘴臉」、「去跟中國講阿，幹」、「柯文哲閉嘴」！

「不禮貌鄉民團」指出，有常在逛PTT的人就知道，在選舉之前，只要是任何與柯文哲有關的話題，推文處幾乎都是力挺到底，也因此PTT向來被認為是「柯文哲支持者大本營」，但是今天願意站出來幫柯文哲緩頰的網友卻少之又少。「不禮貌鄉民團」說，平時在台灣對內，各陣營要怎麼比較、批評，理念上有什麼不同，那都是各陣營自己的立場選擇，大家可以討論，但是現在面臨的是中國強力打壓，對正常的台灣人來講，那沒什麼討論的空間，本來就該一致對外，這是最基本的常識與邏輯。

「不禮貌鄉民團」也說，柯文哲如果是站在台灣人的立場，公開聲援蔡英文總統，一起對抗中國的壓力，相信今天PTT網友的評價會不一樣，但如果柯文哲要繼續走今天的路線與風格，那柯文哲的支持度可能只會越來越低。

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