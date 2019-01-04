「唯有堅定前行，台灣才會更好」 海外青年發聲明挺蔡英文

2019-01-04 16:22

〔記者李欣芳／台北報導〕由一群在海外唸書、工作的台灣年輕人組成的「海外台灣青年陣線」（Overseas Taiwanese for Democracy,OTD），在彭明敏等4位台派大老刊登廣告籲蔡英文總統別角逐2020連任後，發表挺蔡總統的聲明。

該陣線發表「唯有堅定前行，台灣才會更好」的聲明中指出，台灣正處於前所未臨的十字路口。該怎麼走？我們只深信一點：「現在的台灣迫切需要全體人民凝聚力量，一起打拼開拓屬於自己的道路，在穩健、堅定，又能剛柔並濟的總統帶領之下，逐步革新內政、撐出外交空間，走出屬於台灣的未來。」

聲明中表示，他們是一群在海外唸書、工作的台灣年輕人。即便身處海外，2014年太陽花運動時，讓他們這群懷抱著「希望讓台灣更好」理想的台灣人掛念著台灣未來。在2014年之後，因為「希望讓台灣更好」這樣的信念，讓他們把世界各地志同道合的年輕世代結合在一起組成「海外台灣青年陣線」。

聲明中指出，他們確信一步一腳印的改革，擬定策略以穩定航向固定目標的永續執政，會比一步到位的革命式改革，更為實際亦更服人。以史為鑑，唯有「團結一致」，台灣人民必須「團結一起前行」，好讓我們共同在動蕩不安的國際局勢裡站穩腳步。

聲明中表示，世界局勢動盪不安，他們看到蔡英文總統能因應局勢調整自身的領導統御，適時堅毅不拔，卻又不卑不亢。他們深信，好的領導者應該有這些特質，讓現階段的台灣雖在風雨之中又能安穩度過內外紛嚷的局勢危機。

因此，聲明中說：「我們公開支持蔡英文總統以及團隊，能穩定帶領台灣完成內政改革目標：婚姻平權、勞動權益、年金改革，以及轉型正義的努力。並在混沌國際關係裡精準定錨並航行：台美外交、台灣國防的深化、與世界其他國家的盟友關係，都是讓我們在中國政府於各種局勢下不停打壓得以堅毅不屈的籌碼」。

聲明的最後並說：「台灣加油，蔡總統加油，大家一起努力！」。

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