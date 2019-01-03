雲林縣施政接地氣 將設「雲林資訊平台」

2019-01-03 19:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府施政要接地氣，為直接回應民意，將成立「雲林上場 on line」小組，網路輿情在4小時內答覆，民眾陳情回應行動化、線上化；另成立「雲林資訊平台」，整合農業資訊，對蒜頭、花生等農產品種植面積資訊透明化，並透過手機，直接向農民提出預警。

縣長張麗善表示，台灣農產品產銷失衡嚴重，希望農委會未來能建構全台灣農作物種植面積登記與種苗總量管制的統計平台。在農委會統計平台建構前，雲林縣是農業大縣，將建構預警機制，其中花生及大蒜生產量佔全國九成以上，雲林必須先掌握生產資訊，由「雲林資訊平台」提出相關預警通報。

計畫處長李明岳表示，過去農委會針對農產品生產、通報、輔導，都有各自的資訊平台，雲林縣站在農業大縣的角度，希望農委會能將相關資訊作整合通報給農民知道，細部內容會與農委會商討；由於雲林的花生與蒜頭的產量極大，雲林本身就可以控管，雲林縣可先針對這兩個農產品建構預警系統，農民有決定種植這兩種作物前，就可透過手機或APP系統得知相關種植面積訊息。

李明岳也說，台灣已進入行動化時代，為即時回應網路及臉書社團上民眾的陳情與輿情，縣府將成立「雲林上場 on line」小組，由各處局的副首長負責，在4小時內回應民眾的問題。

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