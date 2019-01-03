洩密案發回更審 馬辦：馬英九對清白有信心

2019-01-03 16:02

〔記者施曉光／台北報導〕針對前總統馬英九「洩密案」最高法院今將高等法院二審判決全案撤銷，發回高院更審，馬英九辦公室指出，馬英九再次強調「對自己的清白有信心，對法院的公正有期待。」

馬辦並表示，馬英九爭的不只是個人清白，更要爭取中華民國總統治國的合理權限，不能被不當限制。

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