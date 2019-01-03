親綠大老籲小英不要連任 政院對柯P稱去問賴揆不解

2019-01-03 12:51

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲今天發表公開信，請蔡英文不要選2020年總統連任。對此，台北市長柯文哲受訪說，「這應該要去問（行政院長）賴清德，不干我的事。」但柯文哲不願說明，為何要去問賴清德。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午表示，完全不理解柯市長會何有這樣的發言，希望不要造成無論的誤會與內耗，Kolas今天在行政院院會後的記者會上，被詢及柯文哲的上述發言時，做了以上表示。

Kolas說，我們完全不理解柯市長會何會有這樣的發言，針對有大老在今天發表公開信，賴院長事前對這封公開信一無所悉，不了解為何柯市長要這樣說，希望柯市長的發言不要造成無論的誤會與內耗，中央與地方聯手合作，為人民打拼比較重要。

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