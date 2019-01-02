反擊習近平！蔡英文：買邦交國、軍艦繞台不會帶來契合

2019-01-02 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共發表《告台灣同胞書》40週年，中國國家主席習近平今（2）日出席紀念儀式時致詞，除了再次宣示和平統一、一國兩制，更重新定義「九二共識」為「共同努力謀求國家統一」，刪去「一中各表」的空間。對此，總統蔡英文下午回應表示，台灣不接受九二共識，這也是「台灣共識」。

蔡英文表示，身為中華民國總統，鄭重指出台灣不接受九二共識，絕大多數民意反對一國兩制，這也是台灣共識，台灣願意坐下來談，但作為民主國家，兩岸談判必須經過台灣人授權與監督，以政府對政府的模式進行，沒有任何人或團體能代表台灣人進行協商。

蔡英文強調，中國必須正視「中華民國台灣的存在」，而不是否定；必須尊重2300萬人對民主的堅持，而不是以分化利誘、介入選擇；以和平對等處理歧異，而不是用打壓威嚇讓台灣人屈服；必須政府與政府所授權的公權力機構坐下來談，沒有經過授權的政治協商都不能稱做是民主的協商，「這就是台灣的立場，這就是民主的立場」。

蔡英文說，願意在鞏固民主、強化國家安全的基礎上，進行有秩序、健康的交流，但必須得建立兩岸交流的三道防護網：民生安全、資訊安全、制度化的民主監督機制。

蔡英文認為，兩岸經貿應是互惠互利共榮發展，但反對北京以利誘吸引台灣技術與人才走進中國的經濟統戰，將全力推動壯大台灣的各項策略，鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線。

她強調，過去兩年來，台灣善盡區域成員的義務，積極鞏固兩岸與區域的穩定，「我們不挑釁但堅持原則」、「我們飽受各種打壓，但從未放棄對兩岸的基本立場與承諾」，提醒北京當局，「大國必須有大國的格局、責任」，國際社會也正在看著中國能不能改變，成為受到信任的夥伴，「四個必須」正是兩岸關係能否正面發展最基本關鍵的基礎。

蔡英文更直言，契合必須建立在互相尊重的基礎、務實處理有關人民福祉的問題，例如眼前十萬火急的非洲豬瘟疫情，施壓國際企業塗改台灣名字不會帶來心靈契合，買走台灣的邦交國也不會帶來心靈契合，軍機軍艦繞台更不會帶來心靈契合。

最後，蔡英文重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上作出退讓，民主價值是台灣人民珍惜的價值與生活。我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，唯有如此才能理解台灣的想法與堅持。

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