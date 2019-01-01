新北元旦升旗「毛巾」瘋搶 他排隊11小時搶到第一條

2019-01-01 11:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府2019年元旦升旗典禮今天在市民廣場舉行，雖然天氣寒冷又下著毛毛細雨，仍吸引數千人參與，民政局發送紀念品「牽起我們的好日子」運動毛巾，搶下頭香的民眾冒著低溫、足足排隊等候11小時總算獲得，限量3000條毛巾30分鐘內全數發送完畢。

新北市長侯友宜出席升旗典禮，在知名詞曲創作人林垂立帶領下，與全體市民高唱國歌。現場穿著清涼國旗背心的國旗女孩秀出美腿，沿途發送國旗給民眾，引人側目。

侯友宜表示，他從國小起到大學，再重回警大當校長，一輩子參加無數次的升旗典禮，幾十年來國旗已內化在他的心中，他的努力、認真，都是為了讓國家更好，以國家為最大驕傲。今年他第一次以新北市長的身分參與升旗典禮，送走2018年、迎接2019年，希望與市府團隊和議員齊心協力，為市民謀更大福利，少談一點政治，認真拚建設、拚經濟，讓市民過安居樂業的好日子。

「搶頭香」拿到限量運動毛巾的是家住台北市北投區的黃亦樂，去年12月31日晚上10點就到市民廣場排隊。曾是新北市政府民政局員工的他，連續5年參與升旗活動，但今年意義非凡，因為過去都是擔任工作人員，協助引導排隊，今年首次以民眾的身份參加，表達對新任市長侯友宜的支持。

除了市府主辦的升旗典禮，新北市議員蔡淑君也在林口運動公園舉行升旗典禮，估計現場湧入3000人，蔡淑君發送限量國旗圍巾，第1位民眾凌晨4點30分就到場排隊索取，升旗儀式由108位小朋友領唱國歌，定居在林口的知名資深港星馮淬帆受邀擔任旗手，為新的一年揭開序幕。

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