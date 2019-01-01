蔡英文批兩岸一家親 柯P：心裡有芥蒂講什麼也沒用

2019-01-01 10:03

〔記者黃建豪／台北報導〕總統蔡英文今天出席元旦升旗後，在總統府內發表新年談話，批評中國若連豬瘟疫情防治都無法真心合作，哪來的兩岸一家親？對此，多次主張兩岸一家親的台北市長柯文哲重申，九二共識、兩岸一家親在台灣已被標籤化，還說，大家都心裡面有芥蒂，再講什麼也沒有用。

柯文哲上午出席元旦健走活動，隨後被問及蔡英文不滿「哪來的兩岸一家親？」一說。柯文哲第一時間表示，這也沒什麼矛盾，還好阿，那就喊話嘛。

柯文哲接著重申，這他也講過，九二共識、兩岸一家親在台灣被標籤化，所以每次都要拿出來講一講，唉唷，最重要還是要彼此有善意，大家都心裡面有芥蒂，再講什麼也沒有用。柯也認為並沒有被蔡英文的談話針對。

另就藝人邰智源昨晚與柯文哲同框直播期間，談笑間，柯抱怨不想參加總統府升旗的狀況，柯文哲表示，因為要去跨年，跨年完要再去升旗，升旗完再來健走，「天啊，這錢實在太難賺，好累喔」，他在想自己跨年是不是一定要上台，坦白講，他要不是當市長，了不起在家裡拿選台器看就好。

媒體追問，不想參加升旗是不是因為不想見小英？柯文哲無奈回應，「沒有關係啦，不要害我。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/