北市電競跨年被罵爆 徐巧芯：這悲劇算在陳思宇身上

2019-01-01 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市跨年晚會昨日在舞台上推出邰智源挑戰《爐石戰記》世界冠軍Tom的電競PK橋段，引起網友罵聲連連，台北市新科議員徐巧芯稍早也在臉書對此發表看法，表示這對新任觀傳局長劉奕霆來說是非戰之罪，「這個悲劇大概還是會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上吧」。

徐巧芯表示，在跨年晚會上有這樣的嘗試，對於電競選手及產業來說是種鼓勵，但整體過程仍有很大的檢討空間，因為玩了兩個遊戲加上時間太久讓台下民眾又冷又淋雨，很難讓民眾滿意。徐巧芯建議，應在規劃活動時考量到現場氣氛掌握，將電競穿插在表演中，或搭配音樂或DJ合作表演同時炒熱氣氛；另外，遊戲選擇上也應該和活動方向配合，像是《爐石戰記》遊戲過程相對靜態，對於沒玩過的人來說，不了解卡牌內容也會很難看懂。

針對觀傳局對跨年晚會的規劃，徐巧芯認為畢竟劉奕霆才剛上任沒幾天，只是接受前任局長的規劃，這個悲劇還是會被算在前任局長陳思宇身上。

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