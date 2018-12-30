廈門台籍社區助理惹議 分析：中國設置「樣板」打擊台灣

2018-12-30 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門市海滄區日前聘請了35位台灣民眾擔任社區主任助理，引起適法爭議。關注中國議題的臉書粉專「說中國」指出，中國的「統戰」，正以最小的代價，即設置「樣板」來打擊台灣，呼籲台灣不要再陷入對方設計的泥淖。

「說中國」今（30）日發文表示，據傳台灣將認定擔任社區主任助理者違反兩岸人民關係條例，如果真的是如此，「台灣輿論又要吵一架，搞得一團亂，正好遂了對岸的意圖」。文章指出，為避開台灣的法律規定，海滄政府用「向社會購買服務」方式聘雇，所以要認定任職者非法，有些問題。

「說中國」認為，問題的本質，是對中共「統戰」的認識。「中共說，統戰不可怕，就是交朋友。過去的認識，統戰是聯合次要敵人、打擊主要敵人。現在的新認識，就是以最小的代價，即設置樣板，達到擾亂對方的目的。」以關西機場為例，台灣折損一名外交官，相關爭議至今未休，「但中共付出的成本是什麼？就是派幾部遊覽車到關西機場聯外道路之外，把人接走。對，就只是這樣。」

「說中國」指出，目前總計43名台灣人被聘為擔任社區主任助理一職，這43人的年收入約68萬新台幣，月薪約5、6萬元，擔任同樣職位的中國人，月薪折合台幣僅9000元，相差6倍。

「說中國」表示，「這樣的統戰作為不可能普及，只能是『樣板』。是的，他們就是透過『樣板』來打擊台灣。那麼，台灣的因應之道該是如何？就同意吧？順勢推舟吧？不要再吵、不要再陷於對方設計的泥淖。」

根據《中央社》報導，廈門市海滄區考量到兩岸關係條例的規範，採取向個別人士購買服務的方式「聘用」，合約為期一年。更早擔任此職務的李佩珍說，海滄政府以「政府購買服務」的方式每月付給她諮詢費，實質上等同薪資，但編制不隸屬海滄區政府。

對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正此前表示，國人赴中國擔任社區主任助理，是否違反兩岸關係條例規定，須依照當事人所擔任職務的工作內容性質，有無報酬，是否為諮詢性、常態性、名譽性，是否有固定編制而定。

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