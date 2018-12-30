高屏大機場被質疑不可行 韓國瑜駁：我不是隨口講講

2018-12-30 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前提出興建「高屏國際大機場」構想，引來各界關注，並質疑是否有其可行性，而韓國瑜今日出席活動時強調，「我不是隨口講講」，就連台南市長黃偉哲也稱台南機場可併起來使用，顯示整個南台灣需要國際大型機場的重要性。

根據《蘋果日報》報導，韓國瑜今表示，義聯集團董座林義守也提出可在彌陀區蓋新國際機場，並把左營海軍基地遷到台南，林義守有他的看法，其他政經人士也都可以提出看法，包括有人建議在林邊興建機場、黃偉哲表示大家可以合併使用機場等，他都尊重，重點是南台灣在拚經濟的狀況下，一定需要一個大型國際機場。

隨後媒體則問韓國瑜，興建大型國際機場的主張是不是「隨口說說」？韓國瑜則馬上回：「我不是隨口說說。」並指未來高雄人口可能增長至400、500萬人，現有小港機場不夠用，一定要個大型國際機場。韓也向各界喊話：「大家請仔細聽我所說的話，從競選期間到現在，都是有一貫性的。」

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