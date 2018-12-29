霍金、柴契爾入圍英鎊改版票選 台灣網友：不用拚經濟？

2018-12-29 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕為了清除威權象徵，行政院促轉會日前積極推動新台幣改版，卻頻遭質疑改版成本是否過高。臉書粉專「不禮貌鄉民團」今天轉貼英國改版50英鎊鈔票的新聞，質疑「別的國家想辦法把各領域有貢獻的人放在鈔票上做紀念」，台灣卻只在意「改版要浪費很多錢」！

根據英國《獨立報》報導，英國日前宣布將改版現行流通的50英鎊鈔票，由紙質鈔票改為塑膠材質，讓民眾在23萬名被提名者當中，投票選出992名新鈔票頭像的決選入圍名單，最後再由貨幣人物諮詢委員會（Banknote CharacterAdvisory Committee）決定出最終被印在鈔票上的人物是誰。

入圍的有英國第一任女首相柴契爾夫人、電腦之父圖靈（Alan Turing）、物理學大師霍金（Stephen Hawking）、物理學家羅莎琳．法蘭克林（Rosalind Franklin），與數學家兼作家艾達．勒芙蕾絲（Ada Lovelace）等等。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」認為，「別的國家想辦法把各領域有貢獻的人，不論出身，都有機會放在鈔票上做紀念」，台灣人卻只要提到硬幣改版，就怒罵「為什麼不好好拚經濟、鈔票改版要浪費很多錢、不如拿去補助營養午餐」，更直言台灣人看到英國鈔票改版的新聞，「應該感到羞愧」。

不少網友相當認同，認為「鄭南榕、陳定南、林杰樑……」等人都相當適合印在鈔票上，不一定要放獨裁者，還有網友反問「難道英國人都不用拚經濟嗎？」更有網友開玩笑說，台灣如果用投票的方式決定鈔票上的人物，應該會出現郭台銘、子瑜，或是知名YouTuber小玉、蔡阿嘎等結果，讓其他網友莞爾一笑。

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