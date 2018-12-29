臉朝下「人體衝浪」網友關注小邁邁 陳其邁：還可走路

2018-12-29 14:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕剛結束高雄市長選舉的前民進黨立委陳其邁參加滅火器演唱會感受到「人體衝浪」，不過沒經驗的他面部朝下，讓網友關注「小邁邁」是否安好？陳其邁今天受訪時笑說，「我想說撲上去，大家應該會幫我翻過去，沒想到大家一直把我往前抬」，被問到「小邁邁」是否有被襲擊？陳其邁回應「還可以走路啦，還正常啦，沒問題啦」。

陳其邁今天出席民進黨主席補選候選人卓榮泰「世代對話 談改革」活動前，被媒體問到昨天在知名樂團「滅火器」演唱會中被邀請進行「人體衝浪」，整個過程被許多網友放上網。

陳其邁今天受訪時坦言，有被嚇到，本來想說平平安安順順利利就好，沒想到大家太熱情引起暴動，當時一陣混亂，也不知道到底發生什麼事情，「拉鍊沒被拉開啦」。

敗選後人氣反而激漲，被問到下一步行動，陳其邁說，現在要反省檢討，敗選後不管地方、中央都做得不夠好，要找出原因，好好贏回民心這是最重要的。

陳其邁說，他現在待業中，選舉剛結束，要感謝支持者，也要了解人民心裡想法，下一份工作，通往人民心裡最重要。對於外傳他將接任副閣揆，陳其邁說，現在都還言之過早，希望賴清德院長可以留任，希望賴院長作為台灣很重要的政治人物，還有大家共同的期待，他作為長期受到人民栽培的政治人物，應該要把整個黨、台灣經濟建設放在最前面。

至於是否跟高雄市長韓國瑜同台跨年唱歌，陳其邁則謙稱，自己唱歌跟柯文哲一樣，要再加緊練習。媒體問「所以你是說他（柯文哲）唱歌很難聽？」陳其邁則連忙說「我沒有這樣說你不要害我」，他現在正在苦練「紅豆」。他今天是特地來幫大師兄卓榮泰加油。

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