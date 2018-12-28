競逐大位？王金平：如果因緣俱足說不定很快就會確定

2018-12-28 16:54

〔記者施曉光／台北報導〕日前表態有意競逐總統大位的前立法院長、國民黨立委王金平今天下午在銘傳大學演講時，再被學生問到相同問題，他重申一切隨「因緣」而走，如果因緣俱足，說不定很快就會確定，但他現在無法明確答覆是否確定參選。

但對媒體追問因緣要件為何？他說，不知道，反正因緣來了，才會有答案。

自爆馬英九兩度邀他當副手

此外，再次強調「要選副總統不如選總統」的王金平還透露，前總統馬英九在2007年、2011年兩度參選總統時，都曾經邀他擔任副手，第一次馬英九是請國民黨秘書長詹春柏與他談，他一再告訴詹春柏，請馬英九不要考慮他，後來馬英九才找上前副總統蕭萬長搭檔；第二次則是時任總統書秘書長廖了以在舊曆春節到他家吃飯時，要他在立法院長與副總統兩者之間選擇，當時他沒有答覆，直到當年4月間時任行政院長的吳敦義希望有機會能當副總統，於是馬英九就找吳敦義搭檔，後來到9月國民黨處理不分區立委提名時，國民黨才正式提名他。

王金平說，有人問他要不要留在立法院，但自己已經在立法院40幾年，應該把機會讓給別人，把經驗傳承給別人，也有人問他要不要選副總統，但他認為，選副總統沒有什麼意思，「要選副總統，我老早有（機會）」，「要選副總統不如選總統」，至於最後要不要選總統，如果因緣俱足，說不定很快就會確定，但現在無法答覆。

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