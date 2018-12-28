中國學者稱綠委用豬瘟操縱仇中 網友反轟：去吞豬瘟肉啊

2018-12-28 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國的非洲豬瘟疫情已有23個省市區淪陷，民進黨立委邱議瑩昨（27日）質詢時，質疑有中國旅客攜帶9公斤的肉品來台，根本就是「生化攻擊」，有媒體則引述中國學者的說法，批評邱議瑩的說法太誇張，稱「民進黨立委刻意抹黑中國，惟恐天下不亂。」網友見狀紛紛反嗆，「不嚴重不然你吞豬瘟肉啊」。

為嚴防豬瘟疫區走私豬製品來台，全國防疫大作戰，但目前國際郵包沒有規定要申報貨品，更無法可罰，邱議瑩等19名立委則提出「禁止檢疫物例如動植物產品以郵寄包裹輸入」的動物傳染病防治條例修正草案；她質詢時更質疑，有中國旅客攜帶9公斤的肉品來台，根本就是「生化攻擊」，提醒近日郵遞包裹異常增加，政府單位應密切留意。

有媒體報導，北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，中國對於非洲豬瘟的事情也不敢輕忽，正在努力在阻絕，也絕不允許繼續蔓延，但他認為「邱議瑩的發言非常過分、別有用心，是惡意醜化中國」；文化大學研究所教授龐建國則認為，邱議瑩的言論明顯是在煽動仇恨、製造矛盾。

相關新聞被轉貼到PTT後遭網友群起砲轟，留言「中國豬製品一直透過各種管道進來，還不算生化攻擊？」、「說實話已經講成這樣了，還是執意要帶本來就懷疑動機」、「你支狗報把可能造成2000億經濟損失的事件講成小事？」、「豬瘟跟仇中 兩碼子事 硬要扯在一塊 中X是把中國當豬看嗎」、「不嚴重不然你吞豬瘟肉啊！」、「呵呵 這麼嚴重的事情被這些舔中的說的好像沒事」。

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