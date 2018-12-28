再嗆何志偉 陳思宇與父親齊酸「選舉比能力不是比看板」

2018-12-28 12:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選白熱化，代表「柯家軍」參選的北市前觀光傳播局長陳思宇父親陳建銘在臉書嗆，綠營參選人何志偉故意把選舉看板設在他的競選總部隔壁。陳思宇今早前往市場掃街時表示，在選舉之中，民眾要看的是能力不是比財力，陪同掃街的陳建銘也嘲諷，選舉是好事，應該比能力而不是比看板，民眾好意要過濾，未來設置要多考量，他呼籲何志偉應主動認錯，看板選錯地方就撤掉。

陳建銘26日在臉書批何志偉把競選看板設在他的總部隔壁，怒嗆「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦」，並暗酸何，議員選舉時故意把嫂子（指民進黨議員鍾佩玲）的看板做在他總部旁。

何志偉則回應，該看板是支持者主動提供，外人不清楚背後故事，沒有資格評論，並強調競選看板會繼續掛下去。雙方連日來為了掛選舉看板，隔空互嗆。

陳思宇今早掃街前接受媒體訪問，被問到掛看板一事表示，希望在選舉裡面建立新的政治文化，就是不插旗、不設看板，來降低青年參政門檻，因此在相關宣傳的選舉之中，民眾要看的是能力不是比財力。

陳建銘也不滿表示，先前議員選舉時，何的嫂嫂就把看板設在他的服務處隔壁，當時容忍也告知過，對方說會改善，但現在又來了。

陳建銘認為，民眾只是借場地給何，最後還是要何花錢搭建做帆布，選舉是好事，大家應該比能力不是比看板，民眾好意要自己過濾，且在這過程中何應該勇於面對，未來設置要多所考量。

陳建銘還語帶諷刺說，何自己也要主動認錯，助理選錯地方就自己撤掉，何必如此，栽贓或影響他人都是不好的，不要影響到無辜的民眾，自己的問題才是解決問題的方式，他直言看板換掉才是解決問題最好的方式。

今日陪著女兒掃街拜票，媒體問看到女兒奔波掃街是否會擔心，陳建銘說，女兒參選辛苦，他心裡也不捨，尤其這段時間女兒遭受到很多攻擊批判，作為父親於心不忍，很多事情都是衝著他，他當然要站起來面對。

陳建銘表示，俗話說路見不平拔刀相助，更何況事情發方在他跟他女兒身上，當然要站出來講話，總不能悶聲挨打，碰到這種挑釁行為（指掛看板）覺得不恰當，所以他在臉書寫篇酸文，對任何人也沒攻擊，只是酸酸某人財大氣粗的做法而已。

最後陳建銘說，這次立委補選他女兒是唯一女性，具有非常行政經驗，是優勢也是強項，過幾天他將在臉書會再針對何有進一步、詳細的說明。

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