國台辦重申九二共識「沒有各表」 網友批：國民黨別再騙人！

2018-12-28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會日前指稱，中共要求台灣接受的「九二共識」，就是要消滅中華民國，從不承認有「一中各表」；中國國台辦26日則重申中國版、不包含「各自表述」的「九二共識」立場。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」表示，中共說了沒有一中各表，「國民黨不要再騙人了！！！」。

日前高雄市長韓國瑜當選後，屢屢重申他支持「九二共識」，國民黨直轄市長、縣市長當選人也紛主張未來要設立「兩岸工作小組」；國民黨主席吳敦義則贊同並強調「九二共識、一中各表」就是「你表你的、我表我的」，但不能在中國前面講「一中各表」。這讓律師呂秋遠諷刺，「中國人來台北可以『表』中華人民共和國，我們有誰敢去北京『表』中華民國」？

中國國台辦發言人馬曉光26日在例行記者會上老調重彈，表示1992年11月，海峽會與海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」，強調「九二共識」裡「只有一中，沒有各表。」無疑再度打臉國民黨版本的「九二共識」。

對此，「打馬悍將粉絲團」表示，中共說了，沒有一中各表，更要「國民黨不要再騙人了！！！」；而臉書粉專「只是堵藍」更指出，「國台辦發言人馬曉光說九二共識就是一個中國，沒有各自表述沒有中華民國！只有中華人民共和國！」他更直言，「承認九二共識有兩種可能：一、你沒有國家；二、你是中國人」。

網友也紛紛留言，「國民黨沒聽到阿！還是現在決定要中國台灣了」、「藍教徒有種就堅持自己才是中國啊」、「一群豬聽不懂也不知道什麼是九二共識，牠們只關心有沒有飼料吃」。

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