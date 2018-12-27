要求放寬中資買房遭打臉 韓國瑜：不要死抱著教條

2018-12-27 19:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜希望放寬中資投資高雄，引起議論，陸委會主委陳明通今天打臉說，對於中資買房，扁政府與馬政府都有開放，請縣市長對兩岸事務多了解。對此，韓國瑜傍晚在高雄受訪時說，建議中央能用更寬廣的標準來看，不要死抱著教條。

陳明通上午受訪時說，有關中資買房，扁政府、馬政府都有開放，並設有「543條款」；希望新任的縣市長都應該對兩岸事務先多了解，陸委會也一定會盡力協助。

韓國瑜今天北上參加行政院會，傍晚返回高雄，參加高雄資訊月活動。他受訪時說，在兩岸交流、高雄市開放過程，一定有來有往，在經濟領域這塊，「如果高雄往外衝，獲得很多方面青睞，看上高雄願意投資，希望中央政府全力配合。」

韓國瑜強調，高雄市還是高雄市，不管任何人來高雄投資，都是增加工作機會，建議中央不要用過於硬梆梆思維來看，「畢竟我們不是台北，政治敏感度沒有這麼高，而高雄現在急需各界投資。」

韓國瑜說，希望中央能用更寬廣的標準來看，不要死抱著教條，至於放寬到什麼程度，是政府可以跟中央陸委會、投審會來溝通。

外界質疑中資可能因此來高雄炒房？韓國瑜說，有很多方法可以提出預警，不是一股腦的都那麼負面，一開始不要想那麼極端，陸委會也可以來高雄跟我們溝通。

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