六都市長 大雨中出席行政院院會

2018-12-27 10:04

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一大選過後，六都市長在25日正式就任。今天上午是選後首次六都市長列席行政院院會，包括國民黨籍新任的高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及民進黨籍連任成功的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，無黨籍連任成功的台北市長柯文哲等六都市長都列席院會。上午9時許台北下大雨，盧秀燕與侯友宜等市長分別從行政院前後門進入行政院。

六都市長今天主要將向行政院長賴清德溝通爭取地方建設補助款以及拚經濟等中央與地方共同合作議題，並爭取棘手的統籌分配款爭議，部分市長預計在會後受訪轉述所提意見。

鑑於高雄財政困難，韓國瑜今天將向賴揆爭取答應給高雄市的補助款，包括高雄捷運延伸到路竹、林園等，同時也將爭取高雄市的統籌分配款，黃偉哲也有意反映地方建設需求等問題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨受訪表示，行政院今天的院會是例行性的院會，六都市長可以透過臨時動議等方式表達意見，對此，行政院對地方首長要談的議題並沒有預設立場，有關高雄捷運等前瞻基礎建設預算不分藍綠，中央與地方要共同推動重要建設、共同合作。

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