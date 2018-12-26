谷關採空氣是做白工？ 專家：盧秀燕少了一個步驟...

2018-12-26 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨天（25日）在就職典禮送出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，展現未來4年要致力「改善空污」的決心。不過專家指出，空氣分子非常低，雖是從谷關採集，但是未經高壓密封保存，其實早就與一般空氣混在一起了。

根據《民視新聞》報導，盧秀燕自掏腰包30萬製作空氣瓶，號稱採集方式是請承包商派人前往谷關的山上，就地封瓶採集新鮮谷關空氣。但是物理老師張鎮麟指出，其實空氣分子相當小，容器有非常小的縫讓空氣進出，所以只要容器未經高壓密封，是很難完全阻隔空氣的流通的。

張鎮麟也以市售碳酸飲料為例，表示就算瓶蓋蓋緊，飲料放久了再打開，還是會覺得喝起來「氣不夠」，而谷關空氣瓶也只是以一般罐子保存，所以其實裡面就是一般的空氣，聞起來恐怕也沒辦法感到差別。

對此，網友也紛紛酸道「這麼專業幹嘛」、「是1小時前在谷關的空氣」、「真的是花錢送空氣」、「送的禮物跟本人一樣空心」、「台中太陽餅裡面也沒太陽，谷關空氣瓶裡面為啥要有谷關空氣」。

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